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Reuters: Intel не сможет продать полупроводниковый бизнес из-за полученных субсидий
При помощи субсидий американские власти фактически взяли под свой контроль развитие одного из крупнейших игроков на рынке полупроводников, обеспечивая себе влияние на стратегические решения компании.

Вчера стало известно, что компания Intel успешно завершила переговоры с правительством США и получила финансирование в размере $7,86 млрд в рамках программы поддержки полупроводниковой отрасли, известной как «Закон о чипах». Однако, как сообщает агентство Reuters, вместе с финансированием пришли и новые условия.

Одним из главных требований является сохранение контроля над подразделением Intel Foundry Services (IFS). По условиям соглашения, Intel обязана сохранить контрольный пакет акций IFS (не менее 50,1%) в случае отделения данного подразделения. Более того, если IFS решит выйти на публичное размещение акций (IPO), ни одна другая сторона не должна иметь долю в данном подразделении свыше 35%. Таким образом, правительство США фактически ограничивает возможности Intel по продаже или передаче контроля над своим полупроводниковым бизнесом.

Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года генеральный директор Intel Патрик Гелсингер объявил о намерении выделить IFS в отдельную компанию. Тогда Intel рассматривала различные варианты развития событий, включая привлечение внешних инвесторов. Однако после получения государственных субсидий планы компании, скорее всего, придется пересмотреть. В итоге, субсидия от правительства США позволит Intel укрепить свои позиции на рынке полупроводников, но одновременно накладывает серьезные ограничения на стратегические решения компании относительно своего убыточного подразделения.

#intel #полупроводниковая промышленность #полупроводниковое производство #полупроводниковая индустрия #проблемы intel с процессорами #проблемы intel
Источник: reuters.com
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