Вчера стало известно, что компания Intel успешно завершила переговоры с правительством США и получила финансирование в размере $7,86 млрд в рамках программы поддержки полупроводниковой отрасли, известной как «Закон о чипах». Однако, как сообщает агентство Reuters, вместе с финансированием пришли и новые условия.
Одним из главных требований является сохранение контроля над подразделением Intel Foundry Services (IFS). По условиям соглашения, Intel обязана сохранить контрольный пакет акций IFS (не менее 50,1%) в случае отделения данного подразделения. Более того, если IFS решит выйти на публичное размещение акций (IPO), ни одна другая сторона не должна иметь долю в данном подразделении свыше 35%. Таким образом, правительство США фактически ограничивает возможности Intel по продаже или передаче контроля над своим полупроводниковым бизнесом.
Стоит напомнить, что в сентябре прошлого года генеральный директор Intel Патрик Гелсингер объявил о намерении выделить IFS в отдельную компанию. Тогда Intel рассматривала различные варианты развития событий, включая привлечение внешних инвесторов. Однако после получения государственных субсидий планы компании, скорее всего, придется пересмотреть. В итоге, субсидия от правительства США позволит Intel укрепить свои позиции на рынке полупроводников, но одновременно накладывает серьезные ограничения на стратегические решения компании относительно своего убыточного подразделения.