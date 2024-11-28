Согласно свежей информации, новая архитектура Zen 6 претерпит значительные изменения, что может повлиять на форм-фактор будущих процессоров.

Компания AMD готовит к выпуску следующее поколение своих десктопных процессоров на базе архитектуры Zen 6. Ожидается, что данные чипы будут выполнены по новому технологическому процессу и предложат значительное увеличение количества ядер. Кроме того, ходят слухи о том, что изменится и сам сокет.

Раньше ходили слухи о том, что будущие процессоры AMD сохранят совместимость с текущими материнскими платами, но последние данные указывают на обратное. Согласно информации, предоставленной известным инсайдером под псевдонимом Moore’s Law Is Dead, изменения коснутся не только архитектуры, но и самой структуры чипов. В частности, блоки CCD (Core Complex Die), содержащие вычислительные ядра, станут 12-ядерными вместо нынешних 8-ядерных. Это означает, что будущие десктопные модели с двумя такими блоками смогут предложить пользователям до 24 полноценных ядер.

Изменения также затронут и микросхему IOD (Input/Output Die), отвечающую за встроенную графику и контроллер памяти. Ее размер может увеличиться, чтобы соответствовать возросшим требованиям новых архитектур. Также стоит ожидать изменений и в размерах самих процессоров серии Medusa, включая возможное изменение количества контактов в сокете для обеспечения лучшего питания этих более мощных компонентов.

Что касается мобильных версий Medusa, ожидается, что они получат крупный чип IOD и NPU (Neural Processing Unit), а также компактный блок CCD с вычислительными ядрами. Эти изменения направлены на улучшение производительности и энергоэффективности будущих устройств.

Хотя точные сроки выхода новинок пока остаются неизвестными, уже сейчас становится понятно, что AMD готовится к значительному обновлению своей линейки процессоров.