Российская компания N-Jinn LLC объявила о выпуске бета-версии Nau Engine — бесплатного игрового движка с открытым исходным кодом.

Создатели российского игрового движка Nau Engine заявили о запуске открытого бета-теста своего продукта. Теперь всем заинтересованным пользователям стал доступен не только последний билд игрового движка, но также и его полный исходный код.

Разработчики подчеркнули, что Nau Engine является проектом с открытым исходным кодом, распространяемым под лицензией 3-clause BSD. А это в свою очередь означает, что пользователи имеют возможность свободно использовать движок для разработки как коммерческих, так и некоммерческих игр, проводить различные исследования, адаптировать его под определенные нужды, добавлять какую-либо новую функциональность, а также создавать на его основе собственные игровые движки.

Кроме этого, команда представила инструмент Language-agnostic system, который позволяет писать скрипты не только на языке C++, на котором изначально и был написан сам движок, но и на других популярных языках программирования. Это открывает дополнительные возможности для разработчиков и упрощает интеграцию движка в существующие проекты.

Для облегчения освоения Nau Engine создателями подготовлено подробное руководство пользователя, которое поможет новичкам быстро разобраться в возможностях и особенностях работы с новым инструментом.