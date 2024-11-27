Флагманская модель RTX 5090 может оказаться примерно на 50% мощнее своего предшественника — RTX 4090. Этот вывод был сделан на основе анализа предполагаемого количества ядер CUDA и тактовой частоты новых устройств.

Согласно последним утечкам от популярного автора harukaze5719, флагман новой линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 может оказаться на 50% мощнее своего предшественника — RTX 4090. Инсайдер сделал такие выводы после анализа показателей TPP, ключевых для оценки вычислительных возможностей GPU.

RTX 4090 обладает мощностью 5285 TPP, тогда как новая модель RTX 5090, по слухам, будет иметь до 8375 TPP благодаря 21 760 ядрам CUDA и тактовой частоте 3 ГГц в бусте. Это достаточно впечатляющий скачок производительности, который сделает RTX 5090 одним из самых мощных игровых решений на рынке.

Однако, есть информация, что урезанная версия этой карты — RTX 5090D — может показать результаты, уступающие текущему поколению. Из-за возможного ограничения поддержки формата FP8, карта будет способна обрабатывать задачи только в форматах FP16 и FP32, что снизит её общую производительность. Ожидается, что показатели скорости вычислений составят всего 2089 и 4178 TPP соответственно. Для сравнения, скорость вычислений на урезанной RTX 4090D составляет 4707 TPP.

Эти данные пока остаются неофициальными, но, учитывая прошлые прогнозы harukaze5719, они заслуживают внимания. Ожидается, что официальная информация о новых продуктах появится ближе к концу года.