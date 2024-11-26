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Microsoft Flight Simulator 2024 сравнили с Microsoft Flight Simulator 2020 по качеству графики
Согласно обзору, в Microsoft Flight Simulator 2024 заметно улучшены текстуры и уровень детализации объектов. Земля, рассматриваемая с высоты птичьего полета, стала выглядеть гораздо реалистичнее. Особенно впечатляет улучшение зданий, которые теперь выглядят значительно более правдоподобными.

Автор известного YouTube-канала ElAnalistaDeBits недавно выпустил видео, в котором провел детальный сравнительный анализ качества графики двух версий авиасимуляторов от Microsoft — Microsoft Flight Simulator 2020 и Microsoft Flight Simulator 2024. Данное исследование показало значительные визуальные улучшения в последнем релизе.

Прежде всего, эксперт обратил внимание на значительное повышение качества текстур и уровня детализации объектов в Microsoft Flight Simulator 2024. Теперь земля, видимая с высоты птичьего полета, выглядит намного естественнее и живее. Улучшения коснулись не только ландшафта, но и архитектуры: здания приобрели большую степень реализма, их формы и текстуры стали более точными и выразительными.

Одним из ключевых изменений стало увеличение количества растительности. Если в предыдущей версии игроки могли заметить лишь отдельные элементы флоры, то в Microsoft Flight Simulator 2024 мир буквально оживает благодаря обилию кустов, травы и деревьев. Эти мелкие детали делают окружающую среду более естественной и погружающей.

Разработчикам также удалось поднять на новый уровень освещение и проработку водных поверхностей. Взаимодействие света с водой создает эффект, максимально приближенный к реальности, делая сцены над водоемами особенно зрелищными.

Однако такие значительные улучшения требуют соответствующей аппаратной мощности. Системные требования Microsoft Flight Simulator 2024 выросли, что может создать трудности для владельцев старых компьютеров или консолей. Тем не менее, для тех, кто готов обновить свое оборудование ради потрясающего игрового процесса, это станет несомненным преимуществом. 

Microsoft Flight Simulator 2024 был выпущен 19 ноября 2024 года и доступен для ПК, а также консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Важным моментом является включение игры в библиотеку подписки Game Pass, что открывает доступ к новому симулятору более широкому кругу пользователей.

#microsoft flight simulator #microsoft flight simulator 2024 #microsoft flight simulator 2020 #сравнение графики
Источник: youtu.be
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