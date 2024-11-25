Ведущие мировые производители дисплеев, такие как Samsung Display, Visionox и Japan Display, уже начали процесс внедрения технологии MAX OLED в свои производственные линии.

Компания Applied Materials сообщила о разработке передовой технологии создания OLED-дисплеев под названием MAX OLED, которая обещает заметно улучшить характеристики современных экранов. Эта технология способна в три раза увеличить яркость и повысить в пять раз срок службы OLED-панелей по сравнению с текущими решениями.

Основу технологии составляют уникальная архитектура пикселей и передовой метод безмасочного производства, использующий стеклянные подложки восьмого поколения. Благодаря этим нововведениям, компания рассчитывает значительно снизить производственные издержки, улучшить показатели выхода готовых изделий и добиться значительного повышения качества конечных продуктов.

По словам представителей компании Applied Materials, новая технология MAX OLED позволяет создавать экраны с плотностью пикселей, превышающей существующие аналоги в 2,5 раза, при этом обеспечивая в три раза большую яркость. Важным аспектом является также увеличенная энергоэффективность — новые дисплеи будут потреблять на 30% меньше энергии.

Кроме того, стало известно, что такие крупные игроки рынка, как Samsung Display, Visionox и Japan Display, уже приступили к процессу внедрения технологии MAX OLED в свои производственные линии. Это означает, что в ближайшем будущем пользователи могут ожидать появления новых устройств с экранами высочайшего уровня производительности и долговечности.