Даже несмотря на некоторые недостатки текущей версии озвучки STALKER 2, такие как отсутствие перевода кат-сцен и проблемы с голосами через рацию, сам факт появления русского дубляжа уже радует многих фанатов.

В мире видеоигр иногда случается так, что некоторые компании отказываются от российской локализации в своих играх. Именно такая ситуация сложилась вокруг долгожданного продолжения культового шутера S.T.A.L.K.E.R. 2, где изначально были доступны только английская и украинская озвучки. Для многих российских геймеров это стало настоящей проблемой, ведь русский язык традиционно является родным для большинства персонажей игры, и отсутствие качественной локализации могло бы существенно снизить уровень погружения в атмосферу постапокалиптического мира.

К счастью, группа энтузиастов под названием SynthVoice решила взять дело в свои руки. С момента выхода игры они начали активно работать над созданием русского дубляжа, используя новейшие достижения в области искусственного интеллекта и нейронных сетей. Сегодня вышла первая версия русского дубляжа для S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики опубликовали короткий ролик, демонстрирующий качество работы. Озвучку можно скачать на популярном игровом портале Zone of Games.

Тем не менее, стоит помнить, что это всего лишь начальная версия, и она пока далеко не совершенна. Так, в текущем релизе отсутствуют переводы некоторых кат-сцен, что может несколько испортить впечатление от сюжетной линии. Кроме того, возможны незначительные сбои в произношении фраз, а также проблемы с передачей эффекта радиопомех при общении через рацию. Но разработчики уверяют, что все эти недочеты будут исправлены в ближайших обновлениях.





Чтобы воспользоваться новой озвучкой, достаточно просто скачать файлы с портала и разместить их в соответствующей директории игры (Stalker2\Content\Paks\~mods). После этого необходимо зайти в настройки игры и выбрать украинский язык — именно он активирует русскую озвучку.

Этот проект наглядно демонстрирует, как современные технологии могут помочь сообществу геймеров улучшить игровой процесс. Благодаря таким усилиям, игроки смогут глубже погрузиться в мир S.T.A.L.K.E.R. 2, ощущая себя частью этой мрачной, но захватывающей вселенной. Несмотря на имеющиеся недостатки, сама идея использования нейросетей для создания озвучки открывает новые возможности в индустрии видеоигр. Остается надеяться, что в будущем подобные инициативы станут нормой, позволяя каждому игроку наслаждаться любимыми играми на своем родном языке.