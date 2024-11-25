Несмотря на пятилетнюю разницу в дате выхода, новая часть «Сталкера» выглядит свежо и современно, но технической пропасти между проектами нет.

В сети было опубликовано очередное свежее видео, где проводится сравнение качества графики, а также визуальных эффектов между недавно выпущенной игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и культовой Metro Exodus, которая вышла еще в 2019 году. Автор видео детально проанализировал множество аспектов, включая качество текстур, физику, эффекты стрельбы, детализацию лиц персонажей и анимацию.

Одной из особенностей, которую автор отметил у обеих игр, является наличие эффекта волн при движении по воде. В S.T.A.L.K.E.R. 2 этот эффект проявляется несколько ярче благодаря дополнительным всплескам воды, однако ни одна из игр до сих пор не добавляет следов на земле после прохождения персонажа.

Качество прорисовки оружия и анимация стрельбы в обеих играх находятся на высоком уровне, но при этом небольшие различия всё же присутствуют. Например, когда пули попадают в воду, в Metro Exodus возникают лишь волны, тогда как в S.T.A.L.K.E.R. 2 генерируется реалистичная рябь и брызги.

Что касается лицевой анимации, то обе игры демонстрируют схожий уровень проработанности, хотя в «Сталкере» лица кажутся чуть более детализированными. Тем не менее, персонажи в Metro выглядят живее и выразительнее.

Также стоит отметить, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 текстуры и растительность выполнены на более высоком уровне. В свою очередь, в Metro заметно лучше реализована физика разрушения объектов – особенно впечатляет разрушение стекол и взаимодействие с бочками с водой.

Несмотря на пятилетний разрыв между проектами, разница в графике между ними оказалась не столь велика, как можно было ожидать. Да, S.T.A.L.K.E.R. 2 действительно выглядит свежо и достаточно современно, но техническая пропасть между этими двумя играми отсутствует. И это с учетом того, что для комфортной игры в Heart of Chornobyl потребуется мощная система: минимальная конфигурация должна включать видеокарту уровня RTX 2070 Super, а для игры в 4K понадобится как минимум RTX 3080 Ti. Кроме того, несмотря на столь долгий срок разработки и множественные переносы даты релиза, игра пока сталкивается с проблемами оптимизации, что может сказаться на игровом процессе.