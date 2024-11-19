Официальная презентация iPhone 17 Air намечена на сентябрь 2025 года. Ожидается, что одновременно с ним дебютируют и другие представители серии: iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Недавние сообщения китайского инсайдера вызвали волну обсуждений касательно производства аккумулятора для нового устройства iPhone 17 Air. Утверждалось, что возникли определённые трудности, способные повлиять на планируемую толщину гаджета, что поставило под сомнение статус модели как самого тонкого iPhone за всю историю компании. Однако свежие данные от надёжного источника MacRumors и известного информатора Джеффа Пу развеяли эти сомнения. Сообщается, что проблемы успешно решены, и iPhone 17 Air действительно сможет похвастаться невероятной толщиной — всего 6 мм.

Этот показатель заслуживает особого внимания, поскольку предыдущий рекорд по минимальной толщине принадлежал модели iPhone 6, выпущенной несколько лет назад, с показателем 6,9 мм. Что касается актуальных флагманов, таких как iPhone 16 Pro, их толщина значительно превышает данный параметр и достигает 8,25 мм — разница весьма ощутима.

Запуск iPhone 17 Air намечен на сентябрь 2025 года. Презентация новинки пройдёт одновременно с анонсом традиционной линейки смартфонов: iPhone 17, iPhone 17 Plus, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Ожидается, что внешний вид этих устройств сохранит преемственность с дизайном текущей серии iPhone 16, но с некоторыми улучшениями и нововведениями.

Точные сведения о стоимости iPhone 17 Air пока остаются неизвестными. Тем не менее, уже сейчас можно сказать, что новинка порадует поклонников фирменным стилем и высокой производительностью. Смартфон получит одинарную заднюю камеру, современный процессор A19 и 8 ГБ оперативной памяти. С учётом того, насколько важной для многих пользователей является компактность и лёгкость устройства, iPhone 17 Air вполне может занять лидирующие позиции на рынке мобильных технологий.