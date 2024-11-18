Новая фабрика под руководством YDME сможет выпускать до 370 000 300-миллиметровых пластин в месяц к 2027 году.

В условиях ограничений доступа к передовым технологиям Китай делает ставку на интенсивное развитие своей полупроводниковой отрасли. Как сообщает издание South China Morning Post, недалеко от Пекина начинается строительство новой фабрики по производству микросхем, которая будет специализироваться на выпуске чипов с использованием зрелых технологий.

На реализацию данного проекта потребуется около 4,6 миллиарда долларов, финансирование которого возьмут на себя государственные структуры и частный сектор. Государственная компания Beijing Yandong Microelectronics (YDME) получит контроль над 24,95% акций будущего предприятия. В свою очередь производитель дисплеев BOE Technology вложит около 277 миллионов долларов, приобретя 10% акций. Оставшуюся сумму предоставят инвесторы, включая Beijing Yizhuang Investment, Capital Operation and Management и ZGC Group. Часть средств поступит через прямое кредитование.

К 2027 году новый завод, управляемый YDME, будет способен производить до 370 тысяч 300-миллиметровых пластин ежемесячно. Основной продукцией на новой фабрике будут 28-нанометровые чипы, хотя также будут предусмотрены линии для работы и с более старыми технологиями, удовлетворяя потребности различных сегментов рынка.

Этот проект является частью амбициозных планов Китая по увеличению доли локального производства чипов до 21,2% к 2026 году. Новый завод станет важным шагом на пути достижения этой цели, способствуя развитию полупроводниковой инфраструктуры Пекина, которая пока уступает региону дельты реки Янцзы, сосредоточенному вокруг Шанхая.

Проект еще требует одобрения акционеров YDME и Пекинской комиссии по надзору и управлению государственными активами. Ожидается, что после получения необходимых разрешений он поможет Китаю достичь более широкого технологического суверенитета.

Подобные инициативы реализуются и некоторыми другими компаниями в Китае. Так, Huahong Semiconductor, China Resources Microelectronics и Guangzhou ZenSemi также анонсировали проекты по созданию заводов для производства 300-миллиметровых полупроводниковых пластин.