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В Userbenchmark обвинили СМИ и блогеров в продажности в ответ на критику своего обзора Ryzen 9800X3D
В Userbenchmark заявили, что оправдать покупку Ryzen 9800X3D могут лишь те, кто имеет финансовую заинтересованность в этом. Более того, они обвинили всех своих критиков в том, что те действуют в интересах бренда с многомиллиардной капитализацией.

Некоторое время назад на многих ресурсах начали появляться первые обзоры и тесты нового процессора Ryzen 9 8000X3D от компании AMD. Большинство специалистов остались довольны производительностью новинки, однако сайт Userbenchmark решил пойти против течения и опубликовал разгромный отзыв о новом восьмиядерном процессоре.

Авторы обзора подвергли критике высокий ценник нового устройства и рекомендовали пользователям обратить внимание на Core i5-13600K от Intel. Данный обзор быстро стал достаточно вирусным и вызвал волну критики со стороны сообщества. Пользователи активно обсуждали публикацию в социальных сетях, таких как Twitter и Reddit, а также в комментариях под видеообзорами на YouTube. Некоторые блогеры и специализированные сайты, включая достаточно популярный ресурс Tom’s Hardware, также присоединились к данной дискуссии, выражая свое несогласие с позицией Userbenchmark.

В ответ на негативную реакцию сообщества, авторы обзора приняли решение обновить свою статью, добавив новые аргументы. В частности, они утверждали, что оправданием высокой цены на Ryzen 9 8000X3D могут заниматься лишь те, кто имеет финансовую заинтересованность в этом вопросе. Более того, они обвинили своих критиков в продажности, подчеркнув, что «незаинтересованных» людей, готовых защищать продукт стоимостью 480 долларов, не существует.

Данная ситуация вновь подняла вопросы о предвзятости и объективности в мире IT-обзоров, где конкуренция между производителями становится все жестче, а мнение экспертов часто подвергается сомнению.

#процессоры amd #процессоры intel #amd vs intel #userbenchmark #ryzen 9800x3d
Источник: userbenchmark.com
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