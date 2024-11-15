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Xiaomi планирует выпустить очки с искусственным интеллектом в 2025 году
Предполагается, что новинка будет представлена публике уже в первой половине 2025 года. Возможно, презентация состоится в рамках ежегодного фестиваля Mi Fan, который традиционно проходит в апреле.

В условиях растущего интереса к носимым устройствам технологические компании продолжают совершенствовать свои продукты. После выхода на рынок таких устройств, как Apple Vision Pro, многие бренды стремятся разработать умные очки, максимально приближенные по дизайну и функционалу к обычным оптическим аксессуарам. Как сообщает издание Intelligent Emergence, китайский производитель Xiaomi активно работает над созданием собственных смарт-очков с использованием технологий искусственного интеллекта.

Основной конкурент для будущих очков от Xiaomi – это модель Ray-Ban Meta, которая уже зарекомендовала себя на рынке благодаря своим возможностям дополненной реальности и интеграции с голосовым помощником. Эти очки выступают для Xiaomi в роли своеобразного ориентира, на основе которого планируется создавать собственные решения. 

Очки Ray-Ban Meta оснащены встроенной камерой с разрешением 12 мегапикселей, качественной акустикой и пятью микрофонами. Благодаря этим функциям пользователи могут делать фото и видео, сканировать QR-коды, а также взаимодействовать с голосовыми ассистентами для установки напоминаний и получения ответов на вопросы. 

Новый проект Xiaomi реализуется в сотрудничестве с известной китайской фирмой Goertek, которая специализируется на производстве высокотехнологичных компонентов. Основное внимание уделяется тому, чтобы сделать новые очки максимально компактными и удобными для повседневного использования, приближенными по размерам к обычным оптическим аксессуарам. Это важный шаг в развитии индустрии носимых гаджетов, где удобство и функциональность играют ключевую роль. 

Предполагается, что новинка будет представлена публике уже в первой половине 2025 года. Возможно, презентация состоится в рамках ежегодного фестиваля Mi Fan, который традиционно проходит в апреле. Xiaomi стремится занять лидирующие позиции на быстрорастущем рынке умных аксессуаров, предлагая пользователям инновационные решения, сочетающие в себе современные технологии и стильный дизайн.

#xiaomi #умные очки #умные гаджеты #очки дополненной реальности #умные устройства #умные носимые устройства
Источник: notebookcheck.net
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