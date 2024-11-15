Intel подтвердила разработку нового процессора с увеличенной кэш-памятью, который планируется выпустить в следующем году. В отличие от AMD, которая активно использует технологию 3D V-Cache в своих процессорах Ryzen для геймеров, Intel нацелена на применение этой технологии в сегменте серверных решений.

Компания Intel подтвердила разработку нового процессора с увеличенной кэш-памятью, который выйдет на рынок в следующем году. Об этом сообщил менеджер по техническим коммуникациям Intel Флориан Майслингер в своем интервью для Der8auer и Bens Hardware.

Майслингер уточнил, что новый чип будет ориентирован на серверный сегмент, а именно на использование в центрах обработки данных. Таким образом, несмотря на продолжающиеся слухи об аналоге технологии AMD 3D V-Cache для потребительского рынка, Intel пока сосредоточена на выпуске подобных решений для корпоративных клиентов.

Хотя технические характеристики будущего продукта пока остаются неизвестны, аналитики предполагают, что речь идет о серии процессоров Xeon Clearwater. Эти чипы могут получить поддержку гибридных технологий памяти, что значительно повысит их производительность в задачах, связанных с обработкой больших объемов данных.

Стоит отметить, что Intel долгое время оставалась позади AMD в плане внедрения технологий увеличения объема кэша, особенно в сегменте игровых процессоров. Однако после выпуска серверных моделей с увеличенными объемами кэш-памяти, возможно, компания начнет внедрять аналогичные решения и в потребительские продукты. Ожидается, что игровая версия с подобным функционалом может появиться вскоре после выхода серверных процессоров.