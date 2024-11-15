Руководство TSMC обеспокоено неопределенностью политики новой американской администрации относительно полупроводниковой отрасли.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший мировой производитель микросхем, приняла решение отложить торжественную церемонию открытия своей первой американской фабрики, известной как Fab 21, которая находится в штате Аризона. Изначально мероприятие было запланировано на 6 декабря этого года, однако теперь оно перенесено на начало следующего года.

Как сообщает издание DigiTimes, перенос церемонии связан с возросшими геополитическими рисками. Компания уведомила своих гостей о том, что официальное завершение строительства будет проведено уже после инаугурации президента США Дональда Трампа в январе. Такое решение отражает обеспокоенность руководства TSMC относительно политики новой администрации в области полупроводниковой промышленности. В прошлом Трамп неоднократно критиковал компанию, утверждая, что она «крадет» бизнес у американских производителей.

Несмотря на эти трудности, представители TSMC уверяют, что запуск завода Fab 21 остается в силе. Фабрика является частью глобального плана компании по расширению своего присутствия за пределами Тайваня. Хотя на американском рынке TSMC сталкивается с определенными вызовами, обусловленными культурными особенностями, компания намерена приложить максимум усилий для успешного запуска производства.

Глава проекта Fab 21 Ван Инлан выразил уверенность в том, что массовое производство начнется согласно графику — в первом квартале 2025 года.