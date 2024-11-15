Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), крупнейший мировой производитель микросхем, приняла решение отложить торжественную церемонию открытия своей первой американской фабрики, известной как Fab 21, которая находится в штате Аризона. Изначально мероприятие было запланировано на 6 декабря этого года, однако теперь оно перенесено на начало следующего года.
Как сообщает издание DigiTimes, перенос церемонии связан с возросшими геополитическими рисками. Компания уведомила своих гостей о том, что официальное завершение строительства будет проведено уже после инаугурации президента США Дональда Трампа в январе. Такое решение отражает обеспокоенность руководства TSMC относительно политики новой администрации в области полупроводниковой промышленности. В прошлом Трамп неоднократно критиковал компанию, утверждая, что она «крадет» бизнес у американских производителей.
Несмотря на эти трудности, представители TSMC уверяют, что запуск завода Fab 21 остается в силе. Фабрика является частью глобального плана компании по расширению своего присутствия за пределами Тайваня. Хотя на американском рынке TSMC сталкивается с определенными вызовами, обусловленными культурными особенностями, компания намерена приложить максимум усилий для успешного запуска производства.
Глава проекта Fab 21 Ван Инлан выразил уверенность в том, что массовое производство начнется согласно графику — в первом квартале 2025 года.