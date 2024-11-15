Несмотря на высокую цену, PlayStation 5 Pro уступает по качеству графики и плавности игрового процесса даже достаточно бюджетным игровым ПК.

Недавно пользователь популярной социальной сети X под псевдонимом Jake провел сравнение графики между новой PlayStation 5 Pro и игровым компьютером с видеокартой RTX 4070. В качестве теста была использована игра Alan Wake 2, причем на консоли активировали режим Quality, а на ПК выбрали аналогичные настройки, однако с минимальным качеством трассировки лучей.

Результат оказался не в пользу новой консоли: даже без специальных знаний видно, что графика на PS5 Pro заметно уступает компьютерной версии. Отражения на консоли сильно упрощены, их разрешение снижено, а качество шумоподавления и вовсе оставляет желать лучшего. Кроме этого, на консольной версии также отсутствуют RT-тени, что в итоге делает картинку заметно менее реалистичной.

Частота кадров также оказалась слабым местом новой консоли: в режиме производительности PS5 Pro выдает в среднем всего 49 FPS. Это особенно печально, учитывая, что даже менее мощная четырехлетняя видеокарта RTX 3070 способна обеспечить более 50 кадров в секунду, а уже RTX 4070 и вовсе стабильно держится на отметке 70 FPS.

В итоге, высокая цена PlayStation 5 Pro (напомним, что в России цена на новую консоль составляет более 100 000 рублей) не соответствует уровню предоставляемого графического качества, которое оказалось сопоставимо с возможностями достаточно бюджетных игровых компьютеров.