AMD опубликовала новый пост с итогами сравнительного тестирования мобильных процессоров Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 7 258V в шестнадцати играх.

В официальном блоге компании AMD был опубликован пост, в котором приводятся результаты сравнительных тестов мобильных процессоров Ryzen AI 9 HX 370 и Core Ultra 7 258V. Эти тесты призваны продемонстрировать преимущество решений AMD перед продуктами конкурента. Тестирование проводилось на схожих моделях ноутбуков ASUS Zenbook S 16. Процессор от AMD работал с оперативной памятью стандарта LPDDR5X-7500, тогда как чип Intel использовал память формата LPDDR5X-8533. Согласно результатам тестов, Ryzen AI 9 HX 370 в среднем на 75% обгоняет Core Ultra 7 258V в игровых сценариях.

Однако портал Videocardz обратил внимание на некоторые нюансы. Оказалось, что представленные цифры производительности Ryzen AI 9 HX 370 включают использование таких технологий, как FidelityFX Super Resolution, FSR Frame Generation и Fluid Motion Frames. Эти функции позволяют значительно повысить количество кадров в секунду, что может исказить реальную картину.

На других слайдах, представленных в том же посте, показаны результаты тестов без применения этих технологий. Здесь картина выглядит иначе: Ryzen AI 9 HX 370 выигрывает у Core Ultra 7 258V всего в 6 из 16 игр. Чип Intel оказывается лучше в 5 проектах, а в остальных случаях оба процессора показывают практически одинаковый результат.

Таким образом, хотя AMD заявляет о значительном преимуществе своих процессоров, реальная ситуация может оказаться несколько иной, особенно если учитывать влияние различных технологий оптимизации.