Новый стандарт Wi-Fi 8 будет поддерживать три диапазона: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, чтобы повысить эффективность полосы пропускания.

Согласно данным, опубликованным компанией MediaTek на своем официальном сайте, новый стандарт беспроводных сетей Wi-Fi 8 обещает значительные улучшения в области пропускной способности и эффективности использования частотного спектра.

Одним из главных нововведений стандарта Wi-Fi 8 станет поддержка трех диапазонов работы: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Это позволит увеличить общую полосу пропускания и улучшить качество передачи данных даже при высокой нагрузке на сеть.

Пропускная способность всегда была ключевым показателем для оценки производительности беспроводных соединений. Повышение этого параметра особенно важно для современных пользователей, ведь оно обеспечивает быструю загрузку файлов, просмотр видео в высоком разрешении и комфортную работу с различными онлайн-сервисами.

Кроме того, разработчики Wi-Fi 8 внедрили оптимизированную технологию динамического распределения спектра. Эта технология позволяет гибко распределять доступные частоты между пользователями в зависимости от текущей нагрузки на сеть, что способствует повышению общей производительности системы.

Однако, несмотря на обещанные преимущества, появление первых устройств с поддержкой Wi-Fi 8 ожидается лишь в 2028 году. Таким образом, пока пользователям придется довольствоваться текущими версиями стандартов Wi-Fi, включая Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7. Тем не менее, анонс MediaTek подчеркивает стремление индустрии к постоянному улучшению технологий беспроводной связи.