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Rebellion назначила дату выхода экшена Atomfall на 27 марта 2025 года
Rebellion, известная по серии Sniper Elite, выпустила свежий трейлер ролевого экшена Atomfall и сообщила дату релиза.

Студия Rebellion, хорошо знакомая многим игрокам по серии шутеров Sniper Elite, представила свежий трейлер своего нового проекта — ролевого постапокалиптического экшена Atomfall. В этом же трейлере разработчики опубликовали и дату выхода игры — она появится на рынке 27 марта 2025 года для консолей PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Особое внимание уделено подписчикам сервиса Game Pass: игра сразу же войдет в их каталог на момент релиза. Желающие приобрести Atomfall могут уже сейчас оформить предзаказ. Atomfall будет доступна в двух изданиях:

- Стандартное издание обойдется игрокам в 59,99 долларов и будет представлено как в цифровом, так и в физическом формате.

- Делюкс-издание за 79,99 долларов, которое можно приобрести исключительно в цифровом виде, предоставит ранний доступ к игре уже за три дня до официального запуска, а также включит бонусный контент: набор улучшений для персонажа под названием «Enhanced Supply Bundle» и доступ к предстоящему дополнению «Story Expansion».

Предварительно заказавшие любую версию игры получат бонусный комплект «Basic Supply Bundle», который содержит уникальное оружие, а также дополнительные ресурсы.

Действие Atomfall развернется в альтернативной версии Англии 60-х годов XX века, где ядерная катастрофа изменила привычный ход жизни. Игрокам предстоит выжить в суровых условиях зоны отчуждения, исследуя окружающий мир, собирая ресурсы, создавая полезные предметы, торгуя с другими персонажами и сражаясь с разнообразными противниками.

Как заявляют разработчики, игра вдохновлена реальными историческими событиями, такими как авария в Уиндскейле 1957 года, однако в нее добавлены элементы научной фантастики, что обещает сделать игровой процесс еще более захватывающим.

Узнать больше о проекте и оформить предзаказ можно на официальном сайте студии Rebellion или в цифровых магазинах игровых платформ.

#rebellion #atomfall #sniper elite
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