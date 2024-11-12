Презентация Red Magic 10 Pro запланирована на 13 ноября, а смартфоны поступят в продажу в четырех различных расцветках, включая две «прозрачные» версии.

Компания nubia продолжает делиться подробностями о своей новой игровой линейке смартфонов Red Magic 10 Pro. После раскрытия характеристик дисплея и системы охлаждения пришло время поговорить о батарее.

Игровой смартфон Red Magic 10 Pro обзаведется аккумулятором ёмкостью 7050 мА·ч, что сделает его лидером среди флагманских устройств на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite в ноябре 2024 года. Такая емкость батареи встречается крайне редко на современном рынке мобильных устройств. При этом толщина корпуса новинки составит всего 8,9 мм, что сравнимо с другими флагманами. Например, у realme GT7 Pro с батареей на 6500 мАч толщина корпуса составляет 8,55 мм, а у HONOR Magic7 Pro с аккумулятором на 5850 мАч уже 8,8 мм.

Новая серия Red Magic ориентирована на геймеров и включает самые передовые технологии. Смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Elite, дополненным игровым чипом Red Core R3. Результаты первых тестов впечатляют: смартфон набирает свыше 3,11 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu, подтверждая свою высокую производительность.

Устройство поддерживает быструю память LPDDR5X со скоростью передачи данных до 9600 Мбит/с и хранилище стандарта UFS 4.0 PRO, что обеспечивает быстрый доступ к файлам. Топовая версия Pro+ оснащена 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Официальная презентация Red Magic 10 Pro пройдет 13 ноября. Новинки будут доступны в четырёх цветах, включая две «прозрачные» версии. Внешний дизайн практически не претерпел изменений по сравнению с предыдущими моделями: сохранились турбина, подэкранная фронталка, сенсорные триггеры на боковинах, а также плоский блок камер — все это сохраняется в обновленной модели. Red Magic 10 Pro имеет все шансы установит новые стандарты в мире игровых смартфонов благодаря своим выдающимся характеристикам.