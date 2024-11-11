Кнопочные телефоны по-прежнему имеют свою аудиторию, предлагая надежность и простоту использования.

Несмотря на доминирование смартфонов в современном мире, кнопочные телефоны все еще сохраняют свою нишу на рынке. Специализированный ресурс Gizmochina представил подборку шести лучших моделей подобных устройств на ноябрь 2024 года.

На первом месте оказался обновленный NOKIA 6310 (2024). Данный аппарат оснащен 2,8-дюймовым экраном с разрешением 240 × 320 пикселей. Съемный аккумулятор емкостью 1450 мА·ч обещает до 27 дней автономной работы в режиме ожидания. Для развлечения предусмотрены классическая игра «Змейка» и беспроводное FM-радио.

Вторую позицию занимает NOKIA 5310 (2024), вдохновленная дизайном популярной линейки Nokia Xpress Music. Устройство оснащено специальными клавишами для управления музыкой и двумя фронтальными динамиками для качественного звучания.

Третье место досталось Nokia 230 (2024), отличающемуся элегантным дизайном и предлагающему два варианта расцветки. Алюминиевая задняя крышка с пескоструйной обработкой придает модели современный вид, а также имеются две 2-мегапиксельные камеры с LED-вспышками.

На четвертой позиции разместился Nokia 110 4G. Эта модель выделяется компактностью благодаря 2-дюймовому экрану и крупным физическим кнопкам. Поддержка сетей 4G добавляет устройству актуальности.

Пятое место заняло Nokia 108 4G (2024): простое и функциональное устройство с 128 МБ оперативной и 64 МБ встроенной памяти. Модуль LTE превращает эту модель в надежный инструмент для звонков и обмена сообщениями.

Завершает список JioPhone Prima 2, работающий под управлением операционной системы KaiOS. Смартфон получил процессор Qualcomm и предлагает доступ к таким сервисам, как YouTube и Google Assistant.

Данные модели демонстрируют, что кнопочные телефоны остаются востребованными даже в эпоху современных технологий, предлагая пользователям проверенное временем удобство и надежность.