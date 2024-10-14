Уникальный процесс посадки был запечатлен на видео, где установка Mechazilla буквально «поймала» ракету.

13 октября 2024 года компания SpaceX сделала важный шаг в космической отрасли, став первой в истории, которая смогла осуществить мягкую посадку сверхтяжелой ракеты-носителя. Это произошло во время пятого испытательного полета, став первым успешным случаем в истории. Предыдущие попытки не увенчались успехом.

Спустя семь минут после старта 71-метровая многоразовая первая ступень ракеты Super Heavy благополучно приземлилась на стартовой площадке Starbase в Техасе. Это произошло благодаря специальной установке Mechazilla, которая буквально "поймала" возвращающуюся ракету. Весь процесс был записан на видео и доступен для просмотра.





Между тем, сам корабль Starship провел часовой полет вокруг Земли, проведя тестирование нового покрытия с улучшенной теплозащитой. После завершения полета вторая ступень была сведена с орбиты и упала в Индийском океане.

Эксперты уже называют успех SpaceX в посадке Super Heavy важным этапом на пути к созданию полностью многоразовой ракеты для космических путешествий. Эксперты считают, что эта историческая посадка демонстрирует значительный прогресс в освоении космоса и приближает человечество к реализации амбициозных планов по исследованию дальнего космоса.

Starship предназначен для пилотируемых миссий на Луну и Марс, а вместе с Super Heavy система достигает впечатляющих размеров — общей длины в 120 метров.