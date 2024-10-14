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Видеокарты NVIDIA Blackwell оказались распроданы на год вперед
Графические процессоры NVIDIA Blackwell оказались раскуплены еще до полноценного выхода — очередь за устройствами растянулась на целый год

В связи с высоким спросом на новейшее оборудование для обучения искусственного интеллекта, графические процессоры NVIDIA Blackwell стали расходиться буквально как горячие пирожки еще до официального запуска. На данный момент ожидание составляет целый год, поскольку производственные линии не справляются с возросшей нагрузкой.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг ранее уже заявлял, что интерес к новой модели невероятно велик, и все партнеры компании стремятся приобрести максимальное количество ускорителей. Однако, как стало известно, причина такой высокой востребованности заключается не только в качестве оборудования, но и в сложностях с наращиванием плотности компоновки полупроводников. По словам экспертов, традиционный закон Мура больше не работает, и производительность системы теперь зависит в первую очередь от числа вычислительных блоков.

Как результат, массовая продажа процессоров Blackwell началась еще на стадии производства, и первыми счастливчиками стали такие гиганты как Google, Meta*, Microsoft, Amazon Web Services, Oracle и другие ведущие IT-компании. Для удовлетворения всех заказов потребуется не менее года совместной работы NVIDIA и TSMC. Это значит, что обычным покупателям придется запастись терпением до конца следующего года, прежде чем они смогут получить долгожданные устройства.

#nvidia #blackwell #nvidia blackwell #ии ускорители
Источник: tweaktown.com
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