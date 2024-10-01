Ведущая строительная компания атомных электростанций Westinghouse Electric представила отчет о завершении важного этапа разработки своей инновационной системы безопасности микрореактора eVinci. Данные результаты были представлены в «Национальный центр реакторных инноваций» (NRIC), чтобы система могла пройти тестирование на специализированном полигоне.
Успешное прохождение всех проверок и получение одобрения различных регулирующих органов позволят начать использовать данный микрореактор в качестве надежного источника электроэнергии для крупных дата-центров и других энергоемких объектов.
Хотя размеры eVinci пока не разглашаются, известно, что он сопоставим по размерам с крупным грузовым автомобилем. Для ядерных электростанций это относительно компактное устройство, однако его мощность впечатляет: eVinci способен генерировать до пяти мегаватт энергии, а его топливного запаса хватает на восемь лет непрерывной работы. При необходимости можно просто заменить использованный реактор на новый.
Результаты испытаний микрореактора eVinci станут важным шагом в создании надежных и безопасных источников энергии для современной инфраструктуры и цифровых технологий.