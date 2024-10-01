eVinci способен генерировать до пяти мегаватт энергии. Запас топлива рассчитан на как минимум восемь лет непрерывной работы, после чего реактор можно будет легко заменить на новый.

Ведущая строительная компания атомных электростанций Westinghouse Electric представила отчет о завершении важного этапа разработки своей инновационной системы безопасности микрореактора eVinci. Данные результаты были представлены в «Национальный центр реакторных инноваций» (NRIC), чтобы система могла пройти тестирование на специализированном полигоне.

Успешное прохождение всех проверок и получение одобрения различных регулирующих органов позволят начать использовать данный микрореактор в качестве надежного источника электроэнергии для крупных дата-центров и других энергоемких объектов.

Хотя размеры eVinci пока не разглашаются, известно, что он сопоставим по размерам с крупным грузовым автомобилем. Для ядерных электростанций это относительно компактное устройство, однако его мощность впечатляет: eVinci способен генерировать до пяти мегаватт энергии, а его топливного запаса хватает на восемь лет непрерывной работы. При необходимости можно просто заменить использованный реактор на новый.

Результаты испытаний микрореактора eVinci станут важным шагом в создании надежных и безопасных источников энергии для современной инфраструктуры и цифровых технологий.