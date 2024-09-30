Пользователи PlayStation 5 начали сообщать о странном поведении системы: вместо традиционного фонового изображения при наведении курсора на иконку игры теперь появляются рекламные сообщения из новостных лент игр

Согласно сообщению портала MP1ST, пользователи PlayStation 5 начали жаловаться на появление рекламы в операционной системе консоли. Вместо привычного тематического фона при наведении курсора на иконку игры теперь отображается информация из новостной ленты какой-либо игры. В итоге, все это выглядит как реклама других проектов.

Например, при выборе иконки игры Horizon Zero Dawn появляется сообщение о предстоящем выпуске Lego Horizon Adventures. Аналогично этому, если выбрать иконку игры Star Wars: Battlefront II, появится баннер с другими играми по вселенной «Звездных Войн». По информации ресурса MP1ST, единственным способом избежать показа данных рекламных баннеров является отключение консоли от интернета.

Портал также предполагает, что данная ситуация может быть связана с недавним обновлением, которое добавило новую вкладку Welcome. Компания Sony пока не давала официальных комментариев по этому поводу. Если проблема действительно возникла из-за ошибки в обновлении, следует ожидать скорого выхода патча, который исправит данную ситуацию.