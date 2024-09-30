Прошло более месяца с момента релиза процессоров Ryzen 9000, и компания AMD представила результаты своей работы по оптимизации новой линейки в свежем пресс-релизе.

Спустя месяц после релиза процессоров Ryzen 9000, компания AMD выпустила множество оптимизаций для новой линейки. В сегодняшнем пресс-релизе компания подвела итоги своей работы. Одним из ключевых обновлений стало введение режима с TDP в 105 Вт для моделей Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X, доступного через прошивку AGESA 1.2.0.2.

AMD подчеркнула, что использование этого режима не повлияет на гарантийные обязательства компании. AMD отмечает: «Ограничивая TDP Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X на 65 Вт, мы стремились создать более эффективные процессоры. Однако мы услышали запросы пользователей на более высокую производительность. Теперь с AGESA 1.2.0.2 у вас есть возмощность разблокировать режим более высокой мощности 105 Вт без потери гарантии»

Специальная прошивка AGESA 1.2.0.2 дает возможность пользователям самостоятельно выбирать между режимами 65 Вт и 105 Вт, обеспечивая прирост производительности примерно на 10%, однако при значительном увеличении энергопотребления более чем на 60%.

Кроме этого, дополнительные программные оптимизации для чипов линейки Ryzen 9000 будут автоматически включаться в пакеты обновлений Windows 11. Такие улучшения входят в Windows 11 23H2 сборки 22631.4112 и Windows 11 24H2 сборки 26100.1301.

Прошивка AGESA 1.2.0.2 также содержит оптимизации, снижающие задержки между ядрами в определенных сценариях использования. Это способствует улучшению общей производительности системы. Что же касается оперативной памяти, то AMD рекомендует использовать комплекты DDR5-8000 для платформы AMD X870.