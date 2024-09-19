Частота процессоров Ryzen 9000 может снижаться на 10% при выполнении инструкций AVX-512 — процессоры Intel обычно страдают от еще более существенного падения тактовой частоты.

Авторы ресурса Tom's Hardware недавно сообщили о потенциальной проблеме, которая может возникнуть при использовании инструкций AVX-512 у пользователей новых процессоров AMD Ryzen серии 9000. Данные инструкции обычно способствуют увеличению производительности в определенных задачах, но, как оказалось, способ реализации этих инструкций приводит к обратному эффекту – уменьшению частоты и росту энергопотребления.

Один из примеров этого явления был замечен на процессоре AMD Ryzen 9 9950X, где при интенсивном использовании AVX-512 частота снизилась с 5,7 ГГц до 5,3 ГГц. Хотя это снижение не является критическим, оно всё же вызывает беспокойство. Журналисты отмечают, что у аналогичных моделей от Intel снижение рабочих частот может быть гораздо более заметным. Отчасти проблема связана с тем, что процессоры Intel, поддерживающие данные инструкции, основаны на достаточно старых техпроцессах. Кроме того, широкие каналы передачи данных, необходимые для работы с AVX-512, требуют значительных энергозатрат. На данный момент тестировщики работают над выяснением точного уровня энергопотребления процессоров Ryzen 9000, которые изготавливаются на базе 4-нанометрового техпроцесса N4P TSMC.

Инструкции AVX-512 активно применяются в серверных системах и рабочих станциях, а также высокопроизводительных компьютерах для выполнения различных векторных задач в таких областях, как искусственный интеллект и высокопроизводительные вычисления (HPC). Поэтому корректная реализация AVX-512 на архитектуре Zen 5 была чрезвычайно важна для разработчиков AMD. Как показывают результаты, инженеры AMD справились с этой задачей лучше своих коллег из компании Intel, что может оказать влияние на выбор пользователей при обновлении своего оборудования.