Будущие процессоры Intel Arrow Lake будут поддерживать память CUDIMM DDR5-10000. Это значительно превосходит текущую производительность серии Raptor Lake, которая едва достигает частоты 8000 МТ/с.

Популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на полученную информацию от пользователя MebiuW из Weibo, сообщил о том, что ожидаемые процессоры Intel Arrow Lake получат поддержку нового типа оперативной памяти CUDIMM DDR5 с достаточно высокой скоростью до 10 000 МТ/с. Это станет значительным скачком в сравнении с процессорами Intel серии Raptor Lake, которые едва достигают 8000 МТ/с.

Стоит отметить, что разгон памяти DDR5 на платформе AM5 от компании AMD также представляет собой довольно непростую задачу. На текущий момент как процессоры Ryzen 7000, так и Ryzen 9000 ограничены скоростью до 7000 МТ/с.

Поддержка новых модулей CUDIMM ожидается в новых материнских платах с разъемом LGA 1851. Например, материнская плата ASRock Z890 Taichi уже успела получить поддержку памяти DDR5-9200. Кроме этого, китайский производитель Biwin также представил свои модули новой памяти CUDIMM DDR5-9200.

CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual In-Line Memory Module) представляет собой самый современный тип памяти DDR5, обладающий более высокой пропускной способностью. Отличительной особенностью CUDIMM является наличие встроенного тактового генератора, который позволяет ей работать на очень высоких частотах и без потери стабильности.