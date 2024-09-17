В своем официальном блоге компания NVIDIA представила список проектов, которые получат пакет технологий DLSS 3 в ближайшие недели.

NVIDIA продолжает активно увеличивать список игр, поддерживающих пакет технологий DLSS 3. На своем официальном сайте компания опубликовала свежий перечень проектов, которые обзаведутся поддержкой апскейлера, а также генератора кадров Frame Generation уже в ближайшие недели.

Первым проектом в списке станет PC-версия японской ролевой игры Final Fantasy XVI, релиз которой состоялся только сегодня, 17 сентября 2024 года. Игроки сразу же смогут воспользоваться технологиями, такими как DLSS 3 и DLAA, а также Reflex. Согласно данным внутренних тестов компании NVIDIA, включение данных функций способно увеличить общую производительность игры в среднем на 2,7 раза.

Далее последует PC-версия приключенческого экшена God of War Ragnarök, который выйдет через пару дней - 19 сентября 2024 года. Этот проект тоже получит поддержку технологий DLSS 3 Frame Generation, а также DLSS Super Resolution и NVIDIA Reflex прямо с момента релиза. Данные технологии помогут игрокам увеличить частоту кадров при разрешении 4K практически вдвое и в 1,7 раза при разрешении 1440p.

Также 19 сентября выйдет ремастер зомби-экшена Dead Rising Deluxe Remaster, который вместе с представленными ранее играми также получит поддержку популярных технологий DLSS 3 и Reflex.

Последней же игрой из данного перечня является ролевой боевик Enotria: The Last Song, релиз которого также намечен на 19 сентября, как и предыдущие две игры. Этот проект будет поддерживать DLSS 3 и Reflex с самого начала.