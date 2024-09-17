Специалисты Digital Foundry попытались ответить на актуальный вопрос: стоит ли покупать PS5 Pro или лучше приобрести игровой ПК.

YouTube-канал Digital Foundry представил обширный подкаст, посвященный недавно анонсированной игровой консоли PlayStation 5 Pro. В рамках обсуждения особое внимание было уделено вопросу стоимости устройства, учитывая, что потенциальным покупателям придется заплатить за него $700. Эксперты подняли вопрос целесообразности приобретения PS5 Pro, когда за дополнительные несколько сотен долларов можно собрать производительный игровой ПК.

Специалисты подчеркнули, что решение о покупке зависит от индивидуальных предпочтений пользователей. Однако, по их мнению, если основной целью является получение стабильных 60 кадров в секунду в каждой игре, то покупку PS5 Pro не следует рассматривать в качестве приоритетного варианта. По мнению экспертов, консоль не сможет обеспечить такую производительность. В таких случаях лучше обратить внимание на игровые ПК.

Алекс Батталия, эксперт Digital Foundry, отметил, что несмотря на впечатляющую графическую подсистему PlayStation 5 Pro, главным недостатком консоли остается центральный процессор. И хотя графический процессор консоли способен обеспечить качественную визуализацию большинства игр, он не гарантирует высокую частоту кадров или поддержку функций, таких как трассировка лучей. В этом отношении ПК представляется более надежным выбором.

Эксперты рекомендуют пользователям тщательно взвесить все свои потребности перед принятием решения о приобретении PlayStation 5 Pro.