Компания AMD выпустила новую версию микрокода AGESA 1.2.0.2, которая призвана решить проблему с задержками между ядрами процессоров Ryzen 9000. Пользователи уже заметили значительное улучшение производительности после обновления BIOS своих материнских плат.

Компания AMD недавно выпустила новые процессоры Ryzen 9000 серии, однако вскоре после их выхода пользователи столкнулись с проблемами: задержки между ядрами различных CCD (Complex Control Die) достигали значений от 180 до 200 нс. Это значительно ограничивало производительность новых чипов Zen 5, особенно при работе в многопоточных приложениях, не позволяя им полностью раскрыть свой потенциал.

Компания AMD оперативно отреагировала на данную проблему и выпустила новую версию AGESA (AMD Generic Encapsulated Software Architecture), которая получила номер 1.2.0.2 и призвана решить проблему с задержками между ядрами процессоров новых чипов. Данное обновление должно положительно сказаться на производительности в многопоточных задачах, хотя в играх прирост, вероятно, будет менее заметным, поскольку планировщик AMD преимущественно использует лишь самый производительный CCD.

Компания ASUS также активно участвует в решении проблемы, анонсировав обновление BIOS для своих плат X670E, а также B650E и B650. Один из участников форума Anandtech под псевдонимом Det0x уже успел опробовать новое обновление на своей материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E Gene. Он отметил, что благодаря обновлению средние задержки между ядрами разных CCD снизились со 180 нс до 75 нс, то есть уменьшились на довольно значительные 58%. При этом, задержки между ядрами внутри одного модуля остались неизменными — на уровне 18–20 нс.

Другие пользователи также отметили улучшение производительности в таких бенчмарках, как Cinebench R23, CPU-z и 3DMark после установки новой версии BIOS. Самое главное, что новая прошивка работает стабильно и без сбоев. Ожидается, что глобальное распространение новой версии AGESA 1.2.0.2 стартует уже в ближайшем будущем, что позволит многим пользователям насладиться полноценной работой своих новых процессоров Ryzen.