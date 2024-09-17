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Apple не смогла установить датчик артериального давления в Watch Series 10 из-за нового дизайна
С выпуском Apple Watch Series 10 многие пользователи надеялись увидеть датчик артериального давления. Однако, согласно инсайдерской информации, изменения в дизайне привели к тому, что эту функцию пришлось отложить.

Apple работает над внедрением множества новых функций здоровья в будущие версии своих умных часов. С выходом Apple Watch Series 10 поклонники бренда с нетерпением надеялись увидеть датчик артериального давления. Однако, как сообщает инсайдер Марк Гурман, реализация этой функции столкнулась с неожиданными трудностями на этапе тестирования, что привело к ее отмене.

Основной причиной задержки стало изменение дизайна устройства. По словам Гурмана, новые конструктивные решения создали сложности в интеграции датчика артериального давления. Ранее сообщалось, что мониторинг артериального давления мог бы стать доступным и в более ранних моделях, но и этого также не случилось.

Тем не менее, Apple не оставляет надежд на внедрение новых функций в будущем. Появление нового дизайна требует обновления системы браслетов, которые будут оснащены магнитными элементами и Pogo Pin для возможности электронного подключения к часам. Эти ремешки также будут включать различные датчики на внутренней стороне, предназначенные для сбора данных о здоровье. Для точного измерения возможно потребуется правильное затягивание ремешка.

В дополнение к этому, Apple активно инвестирует в развитие искусственного интеллекта, чтобы повысить точность результатов мониторинга. На данный момент остается неясным, когда именно пользователи смогут увидеть физический датчик артериального давления в Apple Watch. Для внедрения этой функции потребуется значительная переработка всего устройства.

#apple #apple watch series 10 #watch series 10 #apple watch 10
Источник: wccftech.com
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