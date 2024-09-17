В настоящее время рынок предлагает лишь ограниченное количество подходящих для 4K-гейминга видеокарт

Авторы тематического ресурса PCGamesHardware представили свой рейтинг лучших современных мониторов и графических ускорителей для 4K-гейминга. Выбор, как и всегда, зависит от предпочтений пользователя и его бюджета.

Для тех, кто хочет получить качественное изображение и удобство использования, стоит обратить внимание на 32-дюймовый MAG 323UPF с IPS-матрицей. Эта модель обеспечивает отличную цветопередачу и углы обзора. Также стоит рассмотреть к приобретению и Corsair Xeneon 32UHD144-A — еще один достойный вариант с высокими характеристиками. Не забудьте о Viewsonic XG320U, который также попал в список лучших.

Тем же, кто предпочитает OLED-мониторы, стоит взглянуть на 42-дюймовую модель ASUS ROG Swift PG42UQ с частотой обновления 138 Гц. Данный монитор способен заменить телевизор и подойдет для игр с повышенными требованиями к цветопередаче.

Что касается графических адаптеров, минимальный объем видеопамяти для комфортной игры в разрешении 4K на сегодняшний день составляет 16 ГБ. Поэтому выбор видеокарт от компании NVIDIA начинается только с GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая является начальным вариантом для любителей высокого разрешения.

Если же трассировка лучей не является вашим приоритетом, стоит обратить внимание и на Radeon RX 7900 XT или RX 7900 XTX — эти модели более доступные по цене, чем аналогичные предложения от NVIDIA. Когда речь идет о разрешении 4K с активной трассировкой лучей (RT), тут необходимы более мощные видеокарты, такие как RTX 4080 и RTX 4080 SUPER, а также RTX 4090. На данный момент, к сожалению, рынок предлагает лишь ограниченное количество подходящих для 4K-гейминга видеокарт.