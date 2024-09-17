Среди более чем 65 000 опрошенных лишь 10% готовы приобрести новинку. В то время как 68% респондентов уверены, что стоимость PlayStation 5 Pro завышена, и не рассматривают возможность его покупки.

Sony представила обновленную версию своей игровой консоли PlayStation 5, которая, по словам производителя, получит значительное увеличение производительности и новых возможностей для игроков. Однако, согласно опросу портала IGN, большинство пользователей считает, что цена устройства оказалась слишком высока.

Среди более чем 65 000 опрошенных, только около 10% выразили готовность приобрести новую консоль. Подавляющее большинство респондентов, а именно 68%, заявили, что считают цену в 700 долларов за комплект слишком высокой, и поэтому они не планируют покупать устройство. Около 16,9% участников опроса отметили, что у них уже есть мощный игровой компьютер на замену консоли, и лишь 5,2% находятся в раздумье и планируют дождаться ответных предложений от конкурентов, таких как Xbox.

Ценовая политика Sony вызывает много вопросов среди сообщества игроков, особенно учитывая тот факт, что игровые консоли традиционно считаются одним из самых доступных способов входа в мир некстген-гейминга. Некоторые пользователи даже указывали, что идеальная цена для PlayStation 5 Pro должна составлять 599 долларов. Тем не менее, сама компания, как и некоторые разработчики утверждают, что 700 долларов — это справедливый цена за столь высокопроизводительную платформу. Остается только ждать, как отреагирует рынок на эти разногласия и сможет ли Sony убедить геймеров в ценности своей новой консоли.

Необходимо отметить, что эти данные являются результатом одного конкретного опроса и могут не отражать мнение всех потребителей. Однако они ясно показывают, что восприятие цены на рынке может существенно влиять на решение о покупке высокотехнологичных устройств.