Недавние сообщения пользователей Linux в системе отслеживания ошибок Red Hat Bugzilla указывают на серьезные проблемы с загрузкой, связанные с драйверами от компании AMD.









Пользователи Linux столкнулись с проблемой увеличения размера драйверов от компании AMD для своей операционной системы. Эти проблемы стали очевидны после появления нескольких сообщений в системе отслеживания ошибок Red Hat Bugzilla. Разработчики обратили внимание на то, что пользователи испытывают трудности с загрузкой графического интерфейса приложения Plymouth.

Данные проблемы связаны с большим размером файла драйвера AMDGPU, который стал слишком велик для многих пользователей, особенно тех, кто использует старое оборудование с графическими картами Radeon. Это приводит к тому, что некоторые пользователи могут столкнуться с тайм-аутом в 10 секунд, который не позволяет загрузить драйвер на менее современном оборудовании.

Для решения данной проблемы разработчики предлагают два варианта: проверить, необходимо ли пользователю обновление драйвера AMDGPU, и если же такой необходимости нет, то лучше будет просто отключить его. Если все же обновление необходимо, следует перенаправить Plymouth на рендеринг через устройство SimpleDRM DRM/KMS, что позволит избежать тайм-аута при загрузке драйвера.

Кроме того, стоит отметить, что некоторые дистрибутивы, такие как последние версии Fedora, уже внедрили данное решение, и возможно, что другие дистрибьюторы также будут следовать их примеру.