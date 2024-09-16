Специалисты издания Game Rant составили список из шести лучших видеокарт для белых сборок. В него вошли модели как от NVIDIA, так и от AMD, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант.

В мире компьютерных игр эстетика сборки играет не меньшую роль, чем её производительность. Эксперты Game Rant отобрали шесть лучших моделей видеокарт, идеально подходящих для белых сборок, и в их список вошли как модели от NVIDIA, так и от AMD. Фанаты обеих компаний смогут найти достойный вариант для своих систем.

1. GIGABYTE GeForce RTX 4070 Super AERO OC

Первое место заняла белая модель RTX 4070 Super AERO OC от компании GIGABYTE. Она отличается хорошей системой охлаждения с большим радиатором и тремя вентиляторами, а также приятной подсветкой логотипа.

2. ASRock Radeon RX 7600 XT Steel Legend

Этот бюджетный вариант белой видеокарты станет отличным выбором для игр в разрешениях Full HD и Quad HD . Однако стоит учесть, что её бекплейт оформлен в камуфляжном стиле.

3. ASUS GeForce RTX 4080 SUPER ROG Strix White OC

Для тех, кто предпочитает высокий уровень производительности, эксперты рекомендуют ASUS GeForce RTX 4080 SUPER ROG Strix White OC. Эта модель обладает мощной системой охлаждения и заводским разгоном, что делает её отличным выбором для игр в разрешениях 4K и Quad HD Ultra.

4. XFX Quicksilver Radeon RX 7800 XT Magnetic Air

Лучший вариант белой видеокарты для среднего уровня. Несмотря на то, что она уступает RTX 4080 Super по производительности, её цена значительно ниже, а производительность позволяет комфортно играть в Quad HD и даже в 4K, хотя и с понижением графических настроек.

5. ASRock Radeon RX 7900 XTX Taichi White

Самая лучшая белая модель видеокарты от компании AMD в данной подборке. Она предлагает мощную трёхслотовую систему охлаждения стремя вентиляторами, и по производительности сопоставима с RTX 4080 Super.

6. GIGABYTE GeForce RTX 4090 AERO OC

Самая бескомпромиссная модель видеокарты в белом цвете от компании NVIDIA. Она обладает наивысшей производительностью, мощнейшей системой охлаждения и минималистичным дизайном, что делает её идеальным выбором для любых современных игр в разрешении 4K.

Выбор из этого списка позволит каждому геймеру создать стильную и мощную белую сборку, соответствующую самым высоким требованиям как в производительности, так и в эстетике.