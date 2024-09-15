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AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 способна заметно повысить fps, но увеличивает задержку ввода
При включении режима генерации кадров FSR 3 Quality в Cyberpunk 2077 можно добиться впечатляющих результатов вплоть до 130 fps

На днях игра Cyberpunk 2077 получила долгожданное обновление, добавившее поддержку технологии AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3). На YouTube-канале zWORMz Gaming был опубликовал видеообзор, который показывает преимущества использования AMD FSR 3 в Cyberpunk 2077 на флагманском графическом ускорителе Radeon RX 7900 XTX.

В разрешениях 1080p и 2K графическая карта RX 7900 XTX обеспечивает комфортную частоту кадров при ультра-настройках без использования трассировки лучей. Однако при переходе на 4K количество кадров в секунду падает уже ниже 60, и именно в подобной ситуации FSR 3 становится особенно полезным. При использовании FSR 3 Quality частота кадров возрастает уже до 70 fps, что позволяет установить ограничение на уровне 60 fps для достижения стабильного фреймрейта. Если же активировать генерацию кадров, можно рассчитывать на значительные 130 fps, хотя в таком случае следует учитывать возможное увеличение задержки ввода, что может снизить удовольствие от игры. 


При использовании трассировки лучей с активацией пресета RT Ultra, в разрешении 1080p FSR 3 Quality демонстрирует вполне комфортные 80-90 кадров в секунду. Однако при включении режима Path Tracing производительность у RX 7900 XTX значительно снижается, достигая лишь около 40 кадров в секунду, даже с активированным FSR 3. Обновление Cyberpunk 2077 и поддержка FSR 3 предлагает новые возможности для игроков, позволяя наслаждаться высокой частотой кадров и впечатляющей графикой на современных видеокартах AMD.

#amd #cyberpunk 2077 #fsr 3 #тест производительности #тест в играх #amd fsr 3 #генерация кадров #тест видеокарт #cyberpunk 2077 phantom liberty #технологии amd
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