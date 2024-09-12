Роланд Квандт раскрыл новые подробности о предстоящих планшетах Samsung

Известный инсайдер Роланд Квандт через платформу X раскрыл новые детали о предстоящих планшетах Samsung Galaxy Tab S10, сообщив, что до их релиза осталось всего пара недель. Ожидаются всего две модели: Galaxy Tab S10 Plus и Galaxy Tab S10 Ultra, которые уже активно обсуждаются в сети.

Квандт отметил, что стандартный вариант Galaxy Tab S10 пока не фигурировал в утечках информации, и, по его словам, на рынок выйдут только Plus и Ultra версии. Обе модели будут получат множество общих характеристик, однако ключевое отличие заключается в дизайне: модель Ultra получит уникальный вырез на экране и более узкие рамки, что придаст ей особый стиль. Кроме того, Ultra будет значительно больше по размеру.

Galaxy Tab S10 Ultra будет оснащен 14,6-дюймовым AMOLED-экраном. Версия Plus в свою очередь будет оснащена экраном поменьше – 12,4 дюйма, но также с AMOLED-дисплеем. Самая мощная модель – Galaxy Tab S10 Ultra – обеспечит до 16 ГБ оперативной памяти и максимальную вместимость хранилища до 1 ТБ. Galaxy Tab S10 Plus предоставит пользователям 12 ГБ ОЗУ и до 512 ГБ внутренней памяти.

Что касается батарей, у Plus будет достаточно емкий аккумулятор на 10 090 мАч, тогда как Ultra оснастят еще более мощной батареей на 11 200 мАч. Новые планшеты будут иметь схожие задние камеры, однако передние камеры будут различаться.

Цены на Galaxy Tab S10 Plus стартуют от €1119 и достигают €1389. За Galaxy Tab S10 Ultra покупателям придется заплатить от €1339 до €1909.