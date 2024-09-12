Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
Расширение мощностей завода в Комсомольске-на-Амуре станет важным шагом к укреплению обороноспособности России и развитию высоких технологий в авиационной отрасли

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав государственной корпорации «Ростех», объявила о планах строительства нового здания на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Данное решение направлено на расширение серийного производства многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57.

Новое здание планируется использовать для отработки систем самолетов пятого поколения, включая Су-57. Данный шаг является частью программы технического перевооружения, направленной на модернизацию и расширение возможностей завода. Строительство уже начато, и первые объекты летно-испытательной станции были успешно введены в эксплуатацию.

Су-57, который разработан в ОКБ имени П. О. Сухого, представляет собой многоцелевой истребитель 5-го поколения, способный выполнять широкий спектр боевых задач, включая не только завоевание превосходства в воздухе, но и поражение наземных целей. Он оснащен передовым вооружением, таким как ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также высокоточными боеприпасами.

Также стоит напомнить, что «Ростех» недавно уже передал в Воздушно-космические силы России новую партию истребителей Су-35С и Су-57, которые успешно прошли полный цикл заводских испытаний, что подтверждает высокую степень готовности и надежности отечественного авиационного производства.

#боевая авиация #ростех #су-57 #истребители 5-го поколения #авиационная промышленность #российская авиация #авиационные технологии #модернизация авиации #модернизация истребителей #российская военная техника
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
5
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
12
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
10
Microsoft сообщает о принудительном обновлении Windows 11 в следующем месяце
1
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
3
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
3
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
2
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
7
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
3
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
16
Xiaomi представила новый бюджетный игровой монитор G24i с частотой 180 Гц и AMD FreeSync
1

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
19
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
41
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
27
Когда обгон запрещён - даже если нет запрещающих знаков и сплошной линии разметки
8
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9

Сейчас обсуждают

oleg 24
13:05
на фото галимый бывший карьер. капец перекопали все предки.
На Северном Кавказе готовятся к реалицации крупные дорожные проекты
ИСКАНДЕР
13:03
Ты опечатался, поправлю "з-дурачков"! И да, согласен, план был провальным с самого начала! ))
Контрнаступление российских войск в Курской области стало для ВСУ неожиданностью
ИСКАНДЕР
13:01
Если увеличить масштаб, то будет еще больше! А для украинцев, то что происходит на лбс на Украине, уменьшить, что бы им не о чем было беспокоится! )))
Контрнаступление российских войск в Курской области стало для ВСУ неожиданностью
wild cat
13:00
А вот интересно. КАК!!!! дроны, БПЛА или как их там, смогли от вражеской украины долететь до Мурманской области? В инете пишут, что это была переделанная модификация ЛЕГКОМОТОРНОГО САМОЛЁТА!!!! А не н...
На iPhone 16 Pro среднему россиянину придется зарабатывать 42 дня, а американцу — всего 5,1 дня
Александр Сечков
12:50
Че то муть какая то. Поддерживает 9200, а работать будет на 5800)). Одноранговые модули ддр5 бывают общей емкостью 16Гб?
Одна из будущих плат ASRock Z890 поддерживает в разгоне память DDR5-9200+
Артём Николаев
12:47
Продам дорого. Авось ремонт сделаю.
Массовые поломки флагманов Intel привели к дефициту процессора Core i9-14900K на некоторых рынках
Григорий Юрашку
12:42
Ещё бы монитор за 200+к не был "всецело доволен" и "пушка". Кекв
Каким должен быть актуальный игровой монитор, и на какие технологии нужно обратить внимание
RangerXP
12:40
Правительство США думает "горбатого могила исправит".
Intel уже практически полгода не может получить обещанные ей средства от правительства США
Блейд
12:40
Кто отгадает такое у меня процессор стоит?
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Dark_Cloud
12:38
Если б я в забугряндии жил - без проблем собрал бы и более интересный конфиг. Но суть в том, что во времена майнинг-бума, когда видеокарты стоили ужасающе - действительно не получилось бы собрать анал...
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем