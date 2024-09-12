Расширение мощностей завода в Комсомольске-на-Амуре станет важным шагом к укреплению обороноспособности России и развитию высоких технологий в авиационной отрасли

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая входит в состав государственной корпорации «Ростех», объявила о планах строительства нового здания на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина. Данное решение направлено на расширение серийного производства многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57.

Новое здание планируется использовать для отработки систем самолетов пятого поколения, включая Су-57. Данный шаг является частью программы технического перевооружения, направленной на модернизацию и расширение возможностей завода. Строительство уже начато, и первые объекты летно-испытательной станции были успешно введены в эксплуатацию.

Су-57, который разработан в ОКБ имени П. О. Сухого, представляет собой многоцелевой истребитель 5-го поколения, способный выполнять широкий спектр боевых задач, включая не только завоевание превосходства в воздухе, но и поражение наземных целей. Он оснащен передовым вооружением, таким как ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также высокоточными боеприпасами.

Также стоит напомнить, что «Ростех» недавно уже передал в Воздушно-космические силы России новую партию истребителей Су-35С и Су-57, которые успешно прошли полный цикл заводских испытаний, что подтверждает высокую степень готовности и надежности отечественного авиационного производства.