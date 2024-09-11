По данным компании, встроенный графический ускоритель RDNA 3.5 способен выдавать 90-100 кадров в секунду в таких играх, как Far Cry 6, Horizon Zero Dawn Complete Edition, F1 23 и Marvel’s Guardians of the Galaxy

Компания AMD представила новые технологии, которые значительно улучшают производительность интегрированной графики в современных игровых проектах. Эти обновления были внедрены в процессоры Ryzen AI 300 и включают поддержку двух инновационных функций: Fluid Motion Frames 2 (AFMF2) и Variable Graphics Memory (VGM).

Fluid Motion Frames 2 (AFMF2): Данная технология функционирует как генератор кадров. Она обеспечивает высокое качество визуализации, что особенно важно при динамичных сценах и быстрых движениях персонажей.

Variable Graphics Memory (VGM): Данная функция использует до 75% всей оперативной памяти компьютера в качестве VRAM, тем самым увеличивая объем доступной графической памяти для обработки игровых текстур и моделей. Это значительно повышает общую производительность игр, особенно в высококачественных проектах.

Эффективность этих технологий была проверена в комбинации с фирменной технологией HYPR-RX от AMD. Результаты тестирования показали, что встроенная графика RDNA 3.5 с активными функциями AFMF2 и VGM способна обеспечить высокую частоту кадров: до 90-100 FPS в таких популярных играх, как Far Cry 6 и Horizon Zero Dawn Complete Edition, а также F1 23 и Marvel's Guardians of the Galaxy. При этом возможно комфортное использование проектов с повышенным разрешением, где частота кадров остается в диапазоне от 60 до 80 FPS.

Однако следует отметить, что поддержка функции VGM будет доступна только на процессорах Strix Point и более новых чипах. Модели серии Phoenix и Hawk Point, а также все другие процессоры поколения Zen 4 с интегрированной графикой RDNA 3 не смогут воспользоваться преимуществами этой технологии.