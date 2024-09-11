Свежие версии утилиты Ryzen Master перестанут поддерживать процессоры Ryzen и Threadripper первого и второго поколений

Компания AMD прекратила поддержку процессоров Ryzen и Threadripper первого и второго поколений в последних версиях своей фирменной утилиты для разгона — Ryzen Master. Пользователи, обладающие такими старыми моделями процессоров, теперь не смогут использовать эту программу для настройки параметров своих устройств.

Первое поколение процессоров Ryzen было представлено еще в марте 2017 года, а второе — в июле 2018 года. Они были построены на архитектуре Zen и Zen 2 соответственно. Однако уже с версии 2.14.0.3205 программы Ryzen Master, выпущенной в конце июня 2023 года, поддержка этих платформ была полностью исключена. Это означает, что владельцам старых моделей процессоров от AMD придётся искать другие способы разгона своих устройств. Например, они могут вернуться к использованию более ранних версий утилиты или же настроить частоту вручную через настройки материнской платы.

Ryzen Master является удобной альтернативой стандартному BIOS, позволяющей пользователям тонко настраивать параметры работы их процессоров и оперативной памяти. Прекращение поддержки старых моделей может стать проблемой для некоторых пользователей, особенно для тех, кто предпочитает именно такой способ разгона.