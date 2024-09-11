С выходом сборки Windows 11 26100.1 пользователи получат возможность устанавливать обновления с помощью Checkpoint-апдейтов. Данные обновления имеют меньший размер и устанавливаются значительно быстрее, чем традиционные накопительные обновления.

Компания Microsoft анонсировала новый подход к обновлению своей операционной системы Windows 11, начиная со сборки 26100.1. Теперь вместо обычных накопительных обновлений будут использоваться так называемые Chekpoint-апдейты. Данные обновления отличаются меньшим размером и ускоренной установкой.

Chekpoint-обновления работают следующим образом: система создает специальную контрольную точку, от которой происходят все дальнейшие обновления до момента релиза нового апдейта с новой контрольной точкой. Таким образом, пользователи получают преимущества быстрой установки и минимизации размера загружаемых данных.

Однако у данного метода обновления ОС есть и свои нюансы. Если пользователь попытается установить msu-файл обновления вручную, он может столкнуться с ошибкой. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется устанавливать не только последнее обновление из каталога, но и установить самое последнее обновление контрольной точки.

Компания Microsoft также подготовила на своем официальном сайте специальную страницу, на которой подробно описаны шаги по решению этой проблемы. Стоит отметить, что тем пользователям, которые не занимаются ручной установкой обновлений, волноваться не стоит – их система будет автоматически получать необходимые апдейты без каких-либо проблем.