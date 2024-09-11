В Game Ready 561.09 устранена ошибка, мешающая обновлению информации о GPU в оверлее во время игры, а также улучшена совместимость с Chaos V-Ray

Компания NVIDIA выпустила свежий драйвер Game Ready версии 561.09, который уже доступен для загрузки пользователям видеокарт серии GeForce. Обновленная версия ПО для видеокарт весит около 650 МБ и включает в себя ряд важных улучшений и исправлений.

Драйвер Game Ready 561.09 получил поддержку нескольких крупных игровых проектов. Среди них долгожданный ролевой экшен Final Fantasy XVI и приключенческий экшен God of War Ragnarök - оба хита с консоли Sony PlayStation 5, которые в скором времени будут доступны и на персональных компьютерах. Также в этом релизе представлена поддержка двух других значимых проектов: популярного футбольного симулятора EA SPORTS FC 25 и ожидаемой мрачной стратегии в суровых морозных условиях Frostpunk 2.

NVIDIA также уделила внимание решению ряда технических проблем. Устранена ошибка, которая препятствовала обновлению информации о GPU в оверлее в процессе игры. Также была налажена работа с Chaos V-Ray, что должно улучшить производительность и стабильность работы приложений, использующих этот движок рендеринга.

Информации о конкретных исправлениях ошибок в играх NVIDIA не предоставила, так что пользователям стоит учитывать данный момент при обновлении. Загрузить новый драйвер можно с официального сайта NVIDIA по ссылке.