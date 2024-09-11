Будущий флагман Qualcomm должен стать самым мощным мобильным чипом в мире

Недавно в компании Xiaomi заявили, что новый процессор Snapdragon 8 Gen 4 принесет «самый большой скачок производительности в истории». Первые тесты действительно подтверждают эти амбициозные заявления, показывая, что новинка может стать настоящим флагманом среди мобильных чипов.

Достаточно надежный инсайдер UniverseIce опубликовал скриншот результатов тестирования Snapdragon 8 Gen 4 в популярном бенчмарке Geekbench 6. Согласно этим данным, новый процессор обещает быть самым мощным среди мобильных чипов. В однопоточном режиме новый чип сумел набрать 3236 баллов, а в многопоточном — более 10 000 баллов. Эти результаты ставят его на первое место в мобильном сегменте.

Для сравнения, новый iPhone 16 Pro с процессором A18 Pro набирает 3018 баллов в однопотоке и 7751 баллов в многопотоке, что подчеркивает значительное преимущество нового чипа Qualcomm.

Хотя эти цифры выглядят впечатляюще, важно отметить, что они являются утечкой информации и требуют официального подтверждения. Возможны и манипуляции с данными, поэтому стоит относиться к ним с долей скепсиса. Тем не менее, если Snapdragon 8 Gen 4 действительно оправдает ожидания, это может кардинально изменить конкурентную ситуацию на рынке мобильных устройств и задать новый стандарт производительности для будущих флагманов.