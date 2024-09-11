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Правительство США приостановило выделение субсидий Intel на фоне падения акций и убытков компании
Американское руководство решило приостановить выплаты субсидий в рамках Закона о полупроводниках (CHIPS), что ставит под угрозу планы чипмейкера на развитие полупроводникового производства внутри страны

Американская компания Intel столкнулась с очередной проблемой – задержкой выплат субсидий от правительства США. Согласно программе CHIPS (Chips for America), Intel должна была получить $8,5 млрд безвозмездных инвестиций и еще $11 млрд в виде займов под низкий процент. Кроме того, предусматривалась 25% налоговая скидка на сумму до $100 млрд. Однако недавние убытки компании Intel во втором квартале 2024 года и информация об увольнении 15% сотрудников заставили правительство США приостановить финансирование.

По словам официальных лиц, Intel сначала необходимо пройти проверку, чтобы подтвердить эффективность использования государственных средств. Это связано с опасениями, что миллиардные инвестиции могут оказаться напрасными. Intel сейчас находится в сложной ситуации и предпринимает меры для стабилизации своего положения. Например, компания приостановила строительство нового завода в Германии. Выставление подразделения Altera на продажу также является частью стратегии по снижению расходов. Эти шаги направлены на получение временного облегчения, чтобы сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях деятельности компании.

Между тем, конкуренты Intel – TSMC и Samsung – демонстрируют достаточно хорошие результаты и оправдывают инвестиционные ожидания Вашингтона. Завод TSMC в Аризоне уже смог достичь высокого уровня производительности, сравнимого с тайваньскими фабриками. Samsung же рассматривает возможности модернизации своего завода, который находится в Техасе, до 2-нм техпроцесса.

Данные события подчеркивают необходимость для Intel найти устойчивую стратегию развития и подтвердить свою способность эффективно использовать государственные средства. Дальнейшие шаги компании будут иметь ключевое значение для ее будущего на рынке полупроводников.

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