К моменту появления PS5 Pro на рынке, патчи должны получить около 50 игр

Сегодня Sony официально анонсировала PlayStation 5 Pro – усовершенствованную версию своей популярной игровой консоли, которая обещает стать мощнее оригинальной версии. Новинка не только увеличивает производительность, но и предлагает новые графические режимы и функции, которые должны будут значительно улучшить игровой процесс.

Одной из ключевых технологий PlayStation 5 Pro стала функция Game Boost, предназначенная для оптимизации производительности видеоигр, разработанных для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Благодаря этой функции пользователи смогут наслаждаться улучшенным качеством изображения и повышенным разрешением в ряде популярных проектов.

Пока известно, что первые игры с поддержкой данной технологии будут включать в себя 13 популярных тайтлов:

Alan Wake 2;

Assassin’s Creed Shadows;

Demon’s Souls; Dragon’s Dogma 2;

Final Fantasy VII Rebirth;

Gran Turismo 7;

Hogwarts Legacy;

Horizon Forbidden West;

Marvel’s Spider-Man 2;

Ratchet & Clank: Rift Apart;

The Crew Motorfest;

The First Descendant;

ремастер The Last of Us Part II.

Данные проекты получат бесплатные обновления и будут отмечены как PS5 Pro Enhanced, что указывает на их совместимость с обновленной версией консоли. Однако пока не совсем понятно, как именно будут выглядеть и функционировать другие игры, которые не имеют оптимизаций под PlayStation 5 Pro.

Согласно интервью представителей компании Sony для CNET, до момента выхода нового устройства на рынок, около 40–50 игр смогут получить поддержку технологии Game Boost. Это должно будет обеспечить владельцам PS5 Pro широкий выбор высококачественных игр, которые будут работать еще лучше благодаря новым возможностям консоли.

Релиз PlayStation 5 Pro запланирован на 7 ноября этого года.