Также в компании сообщили, что уже ведут разработку модели 9A3000

Китайская компания Loongson готовится выпустить новый графический ускоритель 9A2000, который, по предварительным данным, сможет конкурировать с NVIDIA RTX 2080 по производительности. Эта новинка будет представлена как значительное обновление предыдущей модели 9A1000 и обещает достаточно неплохие результаты в современных играх.

Разработчики заявляют, что 9A2000 окажется до 8–10 раз быстрее своего предшественника, что позволит игрокам без проблем запускать современные требовательные проекты, такие как Black Myth: Wukong. К слову, RTX 2080 до сих пор является популярным выбором среди геймеров, и новая видеокарта от Loongson может стать достойной альтернативой для тех, кто ищет мощное решение.

Пока подробные технические характеристики графического ускорителя 9A2000 остаются под завесой тайны, однако в компании уже сообщили о разработке своей следующей модели — 9A3000. Данная версия будет отличаться уменьшенным размером кремния в процессоре и более низким энергопотреблением, что может сделать её ещё более привлекательной для пользователей.

Loongson продолжает постепенно наращивать свои позиции на рынке графических адаптеров, а с выходом 9A2000 компания надеется привлечь внимание как геймеров, так и разработчиков. Ожидается, что подробности о новой видеокарте будут опубликованы в ближайшие месяцы.