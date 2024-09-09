NVIDIA не требует от партнеров по производству плат раскрывать версию памяти на упаковке

Недавно представленный игровой графический ускоритель ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO появился на сайте популярного европейского магазина электроники Newegg - несмотря на то, что продажи еще не начались, новая видеокарта уже оценена в 569,99 долларов.

Что настораживает, так это то, что видеокарты с памятью GDDR6 и более производительной GDDR6X продаются по одинаковой цене. Это означает, что покупатели не получат никакого значительного преимущества в цене, если решат выбрать менее мощный вариант. Новая модель обойдется всего на 30 долларов дешевле, чем изначальная рекомендуемая розничная стоимость, и на 20 долларов дороже новой ценовой планки, озвученной NVIDIA в январе.

Многие эксперты и геймеры задаются вопросом о целесообразности приобретения "обновленной" версии графического ускорителя с заведомо более низкой производительностью подсистемы памяти, ведь в настоящее время на рынке доступны версии с быстрой видеопамятью, которые обеспечивают больше FPS при тех же самых затратах.

В условиях растущей конкуренции и разнообразия предложений такая ценовая политика выглядит, мягко говоря, не совсем адекватной и ставит под сомнение выбор покупателей. Остается надеяться, что в будущем NVIDIA пересмотрит свои стратегии и предложит более привлекательные условия для пользователей, хотя в этом есть большие сомнения, глядя на политику компании за последние несколько лет.