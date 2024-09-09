Недавно представленный игровой графический ускоритель ASUS Dual GeForce RTX 4070 EVO появился на сайте популярного европейского магазина электроники Newegg - несмотря на то, что продажи еще не начались, новая видеокарта уже оценена в 569,99 долларов.
Что настораживает, так это то, что видеокарты с памятью GDDR6 и более производительной GDDR6X продаются по одинаковой цене. Это означает, что покупатели не получат никакого значительного преимущества в цене, если решат выбрать менее мощный вариант. Новая модель обойдется всего на 30 долларов дешевле, чем изначальная рекомендуемая розничная стоимость, и на 20 долларов дороже новой ценовой планки, озвученной NVIDIA в январе.
Многие эксперты и геймеры задаются вопросом о целесообразности приобретения "обновленной" версии графического ускорителя с заведомо более низкой производительностью подсистемы памяти, ведь в настоящее время на рынке доступны версии с быстрой видеопамятью, которые обеспечивают больше FPS при тех же самых затратах.
В условиях растущей конкуренции и разнообразия предложений такая ценовая политика выглядит, мягко говоря, не совсем адекватной и ставит под сомнение выбор покупателей. Остается надеяться, что в будущем NVIDIA пересмотрит свои стратегии и предложит более привлекательные условия для пользователей, хотя в этом есть большие сомнения, глядя на политику компании за последние несколько лет.