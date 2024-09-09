Tom's Hardware взяли интервью у старшего вице-президента и генерального менеджера графического подразделения AMD Джека Хьюна

В недавнем интервью, проведенном журналистами ресурса Tom's Hardware, старший вице-президент и генеральный менеджер графического подразделения AMD Джек Хьюн поделился стратегией развития компании в области графических технологий.

Одной из ключевых тем беседы стало решение AMD отказаться от конкуренции в сегменте флагманских графических ускорителей и сосредоточиться на завоевании рынка массовых GPU. Хьюн отметил, что основной приоритет компании — это масштабирование бизнеса. «Мы хотим увеличить свою рыночную долю до 40–50%», — сказал Хьюн.

Глава графического подразделения также рассказал о неудачах предыдущей стратегии, ориентированной на высокопроизводительные продукты. «Ранее мы уже пытались добиться успеха со стратегией «Царь горы», но это не принесло ожидаемых результатов. Теперь мы нацелены на создание лучших решений с самой привлекательной ценой», — добавил Хьюн.

Несмотря на фокус на массовом рынке, Джек Хьюн не исключает возможность выпуска высокопроизводительных графических ускорителей в будущем. Однако для этого необходимы более подходящие условия. «Не исключено, что мы сделаем это в будущем. Но на данный момент мой приоритет — наращивать масштаб графического бизнеса AMD. Без масштаба у меня нет возможности получить разработчиков», — заключил он.

В итоге, компания AMD решила сделать ставку на доступность и массовость своих продуктов, что может значительно изменить ландшафт графического рынка в ближайшие годы.