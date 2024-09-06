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Warhammer 40,000 Space Marine 2 протестировали на 25 актуальных видеокартах
PC Games Hardware опубликовали результаты тестирования 25 актуальных видеокарт в новой Warhammer 40,000 Space Marine 2

На страницах ресурса PC Games Hardware были опубликованы результаты тестов 25 актуальных на сегодняшний день видеокарт в новом приключенческом экшене Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Тестирование проводилось на мощной конфигурации с процессором Core i9-14900KS, топовой материнской платой ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE и 48 ГБ оперативной памяти DDR5-8000. Игра работала на максимальных настройках графики в разрешениях Full HD, Quad HD и Ultra HD. В качестве тестовой сцены использовался один из геймплейных отрезков, что позволило получить объективные результаты.


Эксперты отметили, что игра демонстрирует хорошую производительность даже на не самом современном железе. Например, уже достаточно устаревшая, но все еще актуальная RTX 2060 6 ГБ способна обеспечить более 30 кадров в секунду в разрешении Full HD, в то время как для комфортной игры с 60 кадрами в секунду в том же разрешении 1080p достаточно видеокарты RTX 3070. Топовые модели видеокарт из линеек AMD RDNA 3 и NVIDIA Ada Lovelace полностью соответствуют возможностям Full HD-дисплеев с частотой обновления до 120 Гц.

Для обеспечения стабильных 30 fps в разрешении 1440p необходимы видеокарты уровня ARC A770, Radeon RX 6700 XT или RTX 3070. Преодолеть отметку в 60 fps в Quad HD смогли только Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 SUPER.

Наиболее сложным испытанием для графических ускорителей закономерно стало разрешение Ultra HD. В таком разрешении даже GeForce RTX 4070 способна обеспечить всего около 30 fps, да и то с просадками до 26 кадров в секунду. В то же время некогда топовая GeForce RTX 2080 Ti и вовсе выдает лишь «кинематографичные» 24 кадра в секунду.

Стабильные же 30 кадров в разрешении 4K смогли обеспечить Radeon RX 7800 XT и GeForce RTX 4070 SUPER, а преодолеть барьер в 60 fps и вовсе удалось лишь флагманской GeForce RTX 4090.

#тест производительности #тест в играх #тест видеокарт #warhammer 40000 space marine 2 #warhammer 40 000 space marine 2 #pcgameshardware #pcgh #warhammer 40000: space marine 2
Источник: pcgameshardware.de
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