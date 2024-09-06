PC Games Hardware опубликовали итоги первых независимых тестов нового процессора Ryzen 5 7600X3D

Авторы немецкого ресурса PC Games Hardware представили результаты тестов нового процессора Ryzen 5 7600X3D, который был проверен в 9 свежих играх в разрешении 1080p. В тестах новый чип работал в паре с оперативной памятью DDR5-5200 и топовым графическим ускорителем GeForce RTX 4090.

По результатам тестирования, Ryzen 5 7600X3D продемонстрировал уровень производительности, сопоставимый с более доступными моделями Core i5-13600K и Core i5-14600K. Однако новинка от компании AMD смогла обойти и более дорогие процессоры, такие как Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 9 7900X3D, а также Ryzen 7 9700X. В сравнении с флагманским Ryzen 5 7800X3D, новый чип уступает всего на 9%, а разница с Core i9-14900K составляет примерно 6%.

Кроме того, Ryzen 5 7600X3D выделяется своей энергоэффективностью, соперничая с бюджетным Ryzen 7500F. Это может сделать его достаточно привлекательным выбором для геймеров, которые стремятся к высокому уровню производительности без значительных затрат на электроэнергию.

Однако в бенчмарках и рабочих задачах Ryzen 5 7600X3D показал результаты, уступающие большинству актуальных на сегодняшний день чипов Intel и AMD последних поколений, демонстрируя аналогичный уровень быстродействия с Ryzen 5800X3D.

Ryzen 5 7600X3D предлагает интересное сочетание производительности и энергоэффективности, что делает его достойным внимания как для геймеров, так и для пользователей, которые ищут надежное решение для повседневных задач.